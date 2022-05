Eden Hazard va-t-il inverser la tendance au Real Madrid? Pour la presse espagnole, le Brainois impressionne lors des derniers entraînements. Au point d'aller chercher une place contre Liverpool samedi prochain en finale de Ligue des champions? La question mérite d'être posée même s'il faut se montrer très réaliste à propos des chances du Diable de recevoir du temps de jeu face aux Reds.

Ce lundi, AS se montrait, malgré tout, positif. "Eden Hazard vise Paris", titrait le quotidien espagnol. "Ancelotti et le club le voient bien meilleur sans la plaque qu'on lui a retirée à la cheville. Son défi est maintenant d'entrer dans le groupe des remplaçants potentiels en finale de la Ligue des champions", assure-t-il. Pendant 23 minutes contre Cadiz il y a dix jours, on a revu l'ancien joueur de Chelsea se faire plaisir. Dribble en mouvement, talonnade, technique au point et un physique qui est à nouveau prêt à encaisser les coups.

Très logiquement, on pensait qu'il allait encore engranger du rythme face au Betis Séville lors de la dernière journée de Liga ce samedi. Finalement, il n'a jamais décollé du banc. Une petite surprise (et une déception) qui a remis un coup de froid sur une éventuelle participation à la finale face aux Reds. Pour AS, les choix d'Ancelotti peuvent s'expliquer par différents facteurs. "Ce manque de minutes s'explique par les besoins d'Ancelotti durant cette rencontre. Et, surtout, par les hommages mérités des joueurs qui vont partir ou qui terminent leur contrat." À l'image de Marcelo par exemple qui, après 15 années de bons et loyaux services, s'apprête à quitter le club qu'il a rejoint en 2007. Ou Isco qui n'a plus d'avenir dans la capitale espagnole.

Malgré tout, il ne faut pas s'attendre à ce qu'Eden obtienne un rôle-clé ce samedi. "Ancelotti avait prévenu: le Betis sera une répétition générale de la finale parisienne. Et cela a été le cas. "Les premiers changements ont donc été Valverde et Camavinga. Le premier postule clairement pour une place de titulaire. Tandis que le second a conquis le Mister pour entrer en jeu afin de dynamiser son équipe si cela se complique."

En d'autres termes, Marcelo et Isco ne vont pas monter au jeu contre Liverpool. Eden Hazard devrait donc se battre certainement avec Dani Ceballos pour grappiller quelques minutes. "Sauf que l'Espagnol, même s'il est bien revenu en fin de saison, n'est pas certain de rester à la Casa Blanca. S'il est monté face au Betis, c'est également parce qu'il a été formé dans ce club et que cela est toujours spécial pour lui", expliquent nos confrères. La mission d'Eden Hazard est donc claire et nette: convaincre Ancelotti que cette nouvelle version de lui-même peut apporter un plus à l'équipe. Si cela peut l'aider, Liverpool lui réussit plutôt bien. En 18 confrontations, il a marqué sept buts face aux Reds (six avec Chelsea et l'un avec le LOSC). Même s'il s'agit évidemment, d'une autre époque pour le Belge de 31 ans.





L'échec Mbappé, une aubaine pour Eden Hazard?

Cette semaine, le Real Madrid a connu un vrai tremblement de terre. Kylian Mbappé a choisi de rester au PSG malgré l'offre du Real Madrid. Une issue encore impensable il y a quelques mois. Les supporters sont furieux mais Eden Hazard peut certainement avoir le sourire. Car si Ancelotti a déjà annoncé qu'il ne partirait pas, la venue de la fusée de Bondy aurait encore assombri un peu plus ses espoirs de temps de jeu.

"Qu'il joue à Paris ou non, une chose est certaine, la nouvelle qui a secoué Madrid est plutôt bonne pour Eden Hazard. Car il sait que cela lui offre plus de chances de jouer couramment l'an prochain", estime AS.

Pour autant, le capitaine des Diables va devoir se battre. Car il reste remplaçant dans l'esprit du coach italien. "Sans Mbappé, les positions sont claires: Vinicius sera à gauche, Benzema l'avant centre et la droite fera le jeu de la concurrence. Valverde et Rodrygo sont les principaux prétendants. Mais Hazard aura une carte à jouer. Cela va dépendre de sa capacité et son envie de jouer à cette position. Au pire, Vinicius Jr ne pourra pas jouer tous les matchs et il retrouvera son aile gauche. Pour cela, il doit retrouver son niveau d'antan. Celui qui avait poussé Madrid à dépenser autant d'argent pour lui. Pour l'instant, il progresse bien dans ce sens." Pourvu que cela dure.