Il y a 12 années, jour pour jour, le Brainois faisait ses grands débuts avec les Diables Rouges.

Lors d'une joute amicale contre nos voisins du Luxembourg, Eden Hazard était monté au jeu à la 69ème minute en remplacement de Wesley Sonck.

Alors âgé de 17 ans, le futur crack du football belge n'a pas eu froid aux yeux pour sa première sous le maillot noir-jaune-rouge. Il s'est d'ailleurs offert une belle possibilité après un joli récital technique.

A l'époque, il évoluait aux côtés de Proto, Vanden Borre, Van Buyten, Vermaelen, Vertonghen, Gillet, Simons, Martens, Mirralas, Sonck et Huysegems. Parmi les joueurs montés sur le pré avec lui, on retrouve notamment Van Damme, Simaeys, Daems, De Sutter et Overmeire. Le sélectionneur était René Vandereycken.

12 ans et 106 caps plus tard, Eden Hazard est devenu le capitaine de la sélection, lui qui a inscrit 32 buts et réalisés 33 passes décisives.