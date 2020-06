Julien Parcinski et Nicolas Christiaens

Les deux décennies écoulées n’ont pas altéré les souvenirs de cette journée de fin de printemps 2000. Les réminiscences de cet après-midi caniculaire n’ont pas pris une ride dans le cerveau de Samuel qui se trouvait en plein milieu des affrontements. Il se remémore chaque détail de ce 17 juin où Anglais et Allemands ont saccagé la place Charles II de Charleroi en "pas plus de cinq minutes".

Un retour en arrière est nécessaire pour percevoir la tension qui entoure ce match. Depuis l’annonce d’une telle rencontre entre ces deux équipes dans une si petite ville, l’inquiétude est de mise. Ce n’est pas tant les drames du Heysel, quinze ans plus tôt, et de Hillsborough, en 1989, où les pseudos fans anglais s’étaient illustrés de manière dramatique qui cause une angoisse perceptible dans tout le pays.

