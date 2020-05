Il a huit ans jour pour jour, Eden Hazard disputait son dernier match pour Lille et quittait le club nordiste par la grande porte.

Le 20 mai est une date particulière pour le capitaine des Diables Rouges. Une date qui signifiait la fin d'une ère. Il y a huit ans jour pour jour, Eden Hazard et Lille affrontaient Nancy lors de la dernière journée de championnat français. L'intérêt sportif du match était moindre. Lille, alors classé troisième, ne savait pas revenir sur le PSG et ne pouvait pas être dépassé par l'Olympique Lyonnais.

Mais Eden Hazard voulait que sa dernière prestation sous le maillot du LOSC soit mémorable. Pas question de décevoir les fans lillois pour leur dernier match dans leur désormais ancien stade avant de s'envoler pour l'Angleterre et Chelsea. Hazard voulait une belle fête. Il l'a eue.

Et la fête, elle a même commencé la veille en soirée, comme l'a révélé Rio Mavuba dans une anecdote dont on ne se lasse pas. Invité sur le plateau de "Vestiaire" sur la chaîne française SFR Sport, le milieu de terrain était laissé au repos pour la dernière rencontre de la saison. Néanmoins, il se souvenait parfaitement de cette soirée. "C'était le dernier match d'Eden Hazard au LOSC, donc il avait voulu organiser un petit truc. Il n'y avait pas de mise au vert. On a donc décidé d'aller boire un petit coup. Mais le petit coup, il tarde, il tarde. On avait rendez-vous le lendemain matin à 10h. À l'hôtel, Marko Basa ouvre une porte, tombe sur un joueur sorti la veille et dit : "Mais qu'est-ce que tu fous là comme ça toi ?" J'avais pas vu, mais il parlait à Eden, qui lui répond : "Ouais, j'ai pas eu le temps de rentrer chez moi". Eden était encore bourré. Le soir on joue contre Nancy. Même pas 30 minutes de jeu, Eden avait déjà marqué trois buts. Le gars n'avait même pas dormi, il avait bu toute la nuit et a claqué un triplé en 30 minutes. On s'est tous regardés, on s'est dit: "ah ouais, quand même" (rire)".

Effectivement, brassard au bras, Eden Hazard avait, une nouvelle fois, montré toute l'étendue de son talent. Bien servi par Joe Cole, Hazard avait ouvert le score dès la 10ème minute. Sa célébration valait elle-aussi le détour. Accompagné de tous ses coéquipiers, le Belge faisait mine de lever un verre et de le boire. Après une égalisation rapide, De Melo redonnait l'avantage au LOSC. Ensuite, le show Hazard se poursuivait avec deux nouveaux buts en l'espace de 6 minutes pour s'offrir un triplé, le premier de sa carrière. Le tout en une mi-temps.

Avant de rentrer au vestiaire, Hazard se confiait à LOSC TV: "On voulait finir sur une bonne note. Tout le monde prend du plaisir. On va essayer de continuer comme ça en seconde mi-temps".

Et en deuxième mi-temps, le public n'attendait qu'une seule chose: l'ovation pour Hazard, d'ores et déjà une légende du club français.

Vers la 90ème minute de jeu, tous ses coéquipiers l'ont félicité à sa sortie du terrain et le public n'a cessé de scander son nom avant de le mettre à l'honneur à la fin du match. "C'est un moment énorme pour lui. Il a tout fait ici. Il a fait sa formation et il a vécu des moments exceptionnels. Il va logiquement partir. C'est bien qu'il vive ça avec son petit et son frère", commentait son pote Mavuba.

"On ne pouvait pas rêver d'un meilleur final. Le public fête l'un de ses joueurs les plus talentueux. Il va nous manquer, c'est clair", livrait Rudi Garcia, son coach de l'époque.

"Ça fait chaud au cœur de voir tout le stade qui crie Eden Hazard. Ça veut dire que j'ai laissé une bonne image de moi et ça fait plaisir. Je penserai toujours à eux. Dans ma carrière, le LOSC sera toujours mon club de cœur", commentait un Eden Hazard ému qui aura vécu une belle fête.

Le joueur du Real Madrid n'est pas prêt d'oublier ce jour.