Il y a dix ans déjà, on découvrait Thibaut Courtois: retour sur l'ascension fulgurante du meilleur gardien belge de l'histoire (PODCAST)

Cet anniversaire est l'occasion de retracer les plus grands faits d'armes du Limbourgeois, de son premier titre de champion avec Genk aux coulisses de son transfert à Chelsea, puis de son prêt à l'Atlético Madrid. Et, bien sûr, de son statut de meilleur gardien du monde glané quelques années plus tard, avant de signer au Real Madrid.



