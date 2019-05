Ce lundi, Manchester City recevait Leicester et Youri Tielemans dans le dernier match de la 37ème journée de Premier League. D'une frappe magistrale en pleine lucarne, Vincent Kompany a offert le but de la victoire aux Citizens. Cette superbe réalisation de l'ancien capitaine des Diables rouges a une importance capitale car elle permet aux siens de repasser juste devant Liverpool au classement général, à une seule journée de la fin. Pour être sacrés champions, les hommes de Pep Guardiola devront bien gérer leur déplacement à Brighton alors que Liverpool, qui reçoit le FC Barcelone en demi-finale retour de Ligue des Champions ce mardi soir, accueillera les Wolves de Leander Dendoncker.













Marquer un but capital dans la course au titre, ce n'est pas la première fois que cela arrive à Vince The Prince. En effet, il y a sept ans, alors que la course au titre était haletante entre Manchester City et leurs voisins de United, Vincent Kompany avait marqué l'unique but de la rencontre dans le derby mancunien.









Ce but sur corner avait permis à Manchester City de refaire son retard de trois points au classement général et de passer devant grâce à un meilleur goal average. C'était il y a sept ans et sept jours, lors de la 36ème journée de championnat. Le derby avait lieu... un lundi soir.





Par la suite, City remportait ses deux dernières rencontres et terminait champion d'Angleterre. Au cours du dernier match, Kun Aguero avait offert le titre à ses couleurs en marquant le 3-2 à la 95ème minute face à QPR, qui menait 1-2 à la 89ème minute.