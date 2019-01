ll y a six ans, jour pour jour, Eden Hazard connaissait l'un de ses pires souvenirs footballistiques: sa première carte rouge.

C'est d'ailleurs la seule qu'il a eue. C'était lors d'un match de Coupe de la Ligue anglaise, alors que Chelsea se rendait à Swansea. On disputait la 80e minute lorsque les Blues, défaits 0-2 au match aller, espéraient encore renverser la situation. Le score était de 0-0. Eden Hazard a voulu empêcher le gardien adverse de gagner du temps en allant chercher la balle qui était sortie hors des limites du terrain. Il a voulu lui-même lui apporter.

Or, un jeune ramasseur de balle s'était emparé du cuir avant le Diable Rouge et ne voulait pas le céder. Le Brainois a alors voulu arracher le ballon au jeune anglais qui s'est aussitôt jeté au sol en se tordant de douleur. Cela a valu à l'actuel capitaine des Diables Rouges une carte rouge.

Eden s'était bien entendu excusé après son geste: "Le garçon a mis son corps entier sur le ballon. Je voulais juste taper dans le ballon et je pensais avoir touché le ballon et non le garçon. Je m'excuse".

Au micro de Chelsea TV, il continuait: "Le garçon est venu dans le vestiaire, nous avons eu une rapide discussion, je me suis excusé et il s'est excusé également", précisait le milieu de terrain.