Le 17 juin 2014, la génération dorée des Diables disputait son premier match de Coupe du monde.

Toute la Belgique attendait ce moment avec impatience : le 17 juin 2014, sur le coup de 18h heure belge, au stade Mineirão de Belo Horizonte, les Diables ont rendez-vous avec leur destin dans ce qui reste le premier match de la génération dorée dans un grand tournoi, la première rencontre après douze ans d'absence dans les grandes compétitions internationales.

Pour ce match historique, Marc Wilmots décide de faire confiance à Nacer Chadli et Mousa Dembélé au détriment de Dries Mertens et Marouane Fellaini, tous deux sur le banc. L'ambiance est bonne. De l'aveu de nombreux "experts" et "spécialistes" du ballon rond à travers le monde, la Belgique fait partie des favoris pour soulever le trophée. Les Diables ont survolé les qualifications et abordent ce Mondial brésilien avec une certaine confiance. La rencontre contre l'Algérie s'annonce comme étant un amuse-bouche, les Belges ne peuvent pas perdre...

Pourtant le début de la rencontre ne se déroule pas comme prévu. Les Diables sont tendus et les Algériens ne lâchent rien. Les visages sont crispés. Derrière les écrans géants placés sur les places de nombreuses villes belges, les supporters commencent à stresser. Malgré le beau temps, la douche froide arrive peu avant la demi-heure quand Jan Vertonghen stoppent fautivement Fegouhli dans la surface, qui se charge lui-même de mettre les Fennecs aux commandes.

Après une première mi-temps désastreuse, les Belges reviennent avec de meilleures intentions. Les changements apportés par Marc Wilmots, avec les entrées de Mertens pour Chadli (46e), de Origi pour Lukaku (58e) et surtout de Fellaini pour Dembélé (65e), font directement effet. Plus mobiles, les Diables arrivent enfin à bouger le bloc algérien. Mais le temps file et le score reste inchangé jusqu'à la tête prodigieuse de Marouane Fellaini qui remet les deux équipes à égalité.

Dès lors, la physionmie du match a complètement changé. Origi est tout proche d'inscrire le deuxième but des Belges avant que Mertens, après une contre-attaque menée à toute allure, ne trompe le gardien algérien M'Bolhi.

Les Diables peuvent souffler. Ils ont assuré l'essentiel en battant les Fennecs. Mais déjà, les premières critiques sur le niveau de jeu des Belges arrivent... de même que les choix de Wilmots.

Une tendance qui se confirmera dans les rencontres suivantes contre la Russie et la Corée du Sud. Finalement, les Diables quitteront le Brésil après leur défaite en quarts de finale face à l'Argentine avec des sentiments mitigés entre la fierté d'avoir atteint ce stade de la compétition alors que la Belgique n'avait plus participé à un grand tournoi depuis douze ans et la déception de ne pas avoir été plus loin...

Le match :

Belgique : Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Dembélé (Fellaini), Witsel, Chadli (Mertens), De Bruyne, Hazard, Lukaku (Origi)

Algérie : M'Bolhi, Mostefa, Halliche, Bougherra, Ghoulam, Medjani (Ghilas), Bentaleb, Taider, Feghouli, Soudani (Slimani), Mahrez (Lacen)

Arbitre : Marco Rodriguez (Mex)

Les buts : 25e Feghouli (0-1 sur pen.), 70e Fellaini (1-1), 80e Mertens (2-1)

Avertissements : Vertonghen, Bentaleb