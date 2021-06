La victoire des Diables face au Portugal a déjà fait couler beaucoup d'encre, ce lundi 28 juin. Mais il n'y a pas que du positif qui est ressorti de la rencontre. Chez nos voisins français, on est même plutôt perplexes. Si les médias ont salué le fait que nos joueurs aient sorti l'équipe de Ronaldo , ils n'en ont pas moins souligné que la Belgique n'avait "pas brillé" lors de ce match.De nombreux internautes et journalistes sportifs n'ont par ailleurs pas manqué de rappeler aux Diables les propos qu'ils avaient tenus après la demi-finale de la Coupe du monde contre les Bleus en 2018. L'équipe de Didier Deschamps, qui avait sorti la Belgique du tournoi sur un 1-0, avait fait l'objet de vives critiques, estimant que le mérite ne lui revenait pas dans cette rencontre au vu de notre importante possession de balle. Thibaut Courtois avait même estimé après le match en 2018 que les Bleus n'étaient pas meilleurs et qu'ils avaient simplement misé à 100% sur leur défense.Le commentaire qui a donné naissance au fameux "seum" belge a été ressorti de nombreuses fois sur Twitter ce dimanche soir. "Les Belges ont joué comme les Bleus face à eux en 2018. On attend la réaction de Thibaut Courtois", a écrit le journaliste Olivier Truchot. Du côté de So Foot également, on n'a pas hésité à raviver de douloureux souvenirs. "43% de possession de balle, 6 tirs contre 23 tirs portugais : c'est donc ça qu'on appelle "gagner à la Française", en Belgique ?", s'est ironiquement interrogé le média. Même l'AFP y a mis son grain de sel. L'agence de presse française a annoncé la victoire des Belges, en ne manquant pas de glisser un gentil tacle aux Diables. "Les Belges ont-ils enfin appris à "gagner moche" ? Après avoir pesté au Mondial-2018 contre la France, victorieuse de la Belgique en demi-finale avec un score étriqué et un jeu minimaliste (1-0) avant d'être sacrée en finale, l'équipe de Roberto Martinez a semble-t-il mûri", a détaillé l'AFP.

Les supporters français étaient également au rendez-vous. "J'espère qu'ils vont arrêter de pleurer maintenant, car si on suit leur logique, ils devraient être éliminés", a commenté l'un d'entre eux. "La meilleure équipe a perdu hier", a encore ajouté un autre.