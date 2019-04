Revue de presse autour de la prestation de Kevin de Bruyne en Ligue des Champions.





Grosse désillusion pour Manchester City et Kevin de Bruyne ce mercredi soir. Après un match complètement fou face à Tottenham, les Mancuniens ont raté de peu une qualification en demi-finale de la Ligue des Champions.

Malgré la cruelle élimination, un homme est sorti du lot au sein des troupes de Pep Guardiola : Kevin de Bruyne. Auteur d'un triple assist, le Belge a joué à un niveau exceptionnel et s'est fait remarquer positivement auprès des médias internationaux.

C'est le journal français L'Equipe qui explique tout d'abord que de Bruyne a "retrouvé son niveau de la saison dernière. Il a été étincelant, que ce soit à travers son activité et la précision de ses transmissions."

Toujours en France, Le Figaro revient sur la prestation d'un "De Bruyne incroyable" : "L’international belge a fait l’étalage de son énorme talent. Titulaire dans l’entrejeu, il a été omniprésent et a constamment fait la différence dans le camp adverse. Impressionnant et ultra-efficace, avec trois passes décisives à la clé. Du jamais vu depuis Ryan Giggs avec Manchester United face à la Roma en 2007", analyse le journal sur son site sports24.

Outre-Manche aussi le rouquin a fait des ravages. The Guardian qualifie le joueur de "brillant" après ses trois assists et son omniprésence dans le jeu mancunien.

Du côté de l'Allemagne, le Bild revenait sur les caviars adressés par le joueur de 27 ans à ses coéquipiers en parlant de "passes de grande classe".

Enfin, plus près de chez vous, votre journal de La Dernière Heure/Les Sports parlait ce jeudi matin d'un Kevin de Bruyne "impérial" à l'issue de la rencontre face à Tottenham : "Il a été impliqué dans les quarte buts de Manchester City. Il lui a juste manqué un but et la qualification pour vivre une soirée parfaite."