Thomas Vermaelen a enfin pu quitter le Japon pour rejoindre les Diables.

Cela faisait un an et quatre mois que Thomas Vermaelen (35 ans) n’avait plus su se présenter au Proximus Basecamp des Diables à Tubize. Malgré son long voyage et son jet lag, il ne se plaignait pas. "Nous sommes en pleine nuit en ce moment au Japon", explique le défenseur de Vissel Kobe. "Je vais essayer de rester éveillé le plus longtemps possible. Je suis un professionnel, je ne cherche pas d’excuses. Je pourrai jouer mercredi si le coach compte sur moi."