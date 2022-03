0,41 C’est assez rare pour être souligné : la Belgique a fini la rencontre avec moins de but attendu que son adversaire. Les Diables n’ont pas su atteindre le but attendu (0,41) alors que l’Irlande a fini avec 1,27 but attendu, dont 0,99 rien qu’en deuxième mi-temps.



(...)