On y est. Le fameux rassemblement des joueurs qui ont moins de 50 sélections, c’est maintenant! Roberto Martinez dévoilera sa liste pour les matchs en Irlande (26/3) et face au Burkina Faso ce vendredi midi. Vertonghen (136 sélections), Witsel (120), Alderweireld (118), Eden Hazard (116), Mertens (103), Courtois (94), De Bruyne (88), Chadli (66), Meunier et Carrasco (54) seront laissés au repos. Vanheusden et Praet sont blessés. Doku, qui se plaint du mollet, et Castagne, tout juste de retour à l’entraînement collectif à Leicester, sont incertains. Pour le reste, Martinez a déjà annoncé la couleur et il ne faut pas s’attendre la présence des U21, qui jouent un match qualificatif important pour l’Euro U23 au Danemark. Les surprises potentielles ne sont pas nombreuses mais elles pourraient se nommer Van der Heyden (Union), Storm (Malines) ou Mangala (Stuttgart).