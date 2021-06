© L'Equipe









A vrai dire, la (large) victoire danoise suffisait à qualifier les Bleus. En s'imposant à leur tour, les Diables ont donc surtout qualifié le Danemark pour le plus grand bonheur de toute l'Europe du foot (à l'exception de la Finlande) puisque cette équipe, en plus d'avoir vécu la terrible mésaventure de Christian Eriksen, a montré durant cette phase de groupes qu'elle méritait vraiment sa place en huitièmes de finale. Les Danois affronteront le pays de Galles et peuvent donc envisager d'aller plus loin encore. La belle histoire est en marche.