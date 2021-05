"Que tout le monde se tienne prêt, de l’Alaska au Zimbabwe ! J’appelle tous nos supporters à mettre une ambiance de tous les diables cette année ! Non seulement au sein de notre pays, mais aussi bien au-delà de nos frontières. 2021, c’est #DEVILTIME", déclare Roberto Martinez depuis la Grand Place de Bruxelles, marquée des lettres à la chaux blanche formant les hashtag #DEVILTIME.

Un lieu hautement symbolique pour les Diables puisque, avec leur troisième place au Mondial 2018, ceux-ci ont permis à la jeune génération de supporters de goûter aux joies des rassemblements festifs devant l’hôtel de ville de Bruxelles, comme la génération de 86 l’avait fait pour leurs parents et leurs grands-parents.

"Ces fêtes du football avaient comme un goût de trop peu. Un goût de trop peu auquel, selon l’Union Belge de Football, nous pourrions remédier… à condition que toute la nation s’unisse derrière les Diables Rouges à l’approche de l’EURO. C’est pourquoi, dès aujourd’hui, après une année intense et difficile à cause de la pandémie et dès le début des qualifications pour le Mondial, l’URBSFA lance une campagne en collaboration avec Roberto Martinez pour rassembler tout le pays derrière les Diables Rouges, les soutenir et les encourager en 2021" indique l'URBSFA dans un communiqué.

"À l’aube de l’EURO, nous voulons nous rappeler les beaux moments que nous ont fait vivre la génération actuelle et les autres générations au cours de ces 125 dernières années. Mais nous voulons aussi appeler les supporters à se rassembler derrière cette génération pour les inciter à faire encore mieux et à écrire l’histoire. Ou comme on dit en anglais : It’s time to play harder, time to cheer louder, time to dream bigger. Belgium, from now on, it’s #DEVILTIME."

Dans la rue, à la télévision, sur les réseaux sociaux et à travers l’application RBFA, la Fédération Belge de Football veut enthousiasmer les supporters 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour que nous ne fassions plus qu’un derrière notre équipe nationale tout au long de cet Euro 2020.

"Ce sont nos joueurs qui ont demandé le lancement d'une campagne"

Comme elle l'indique ce mercredi, l’URBSFA a déjà prévu plusieurs surprises étincelantes pour les futurs adversaires des Diables Rouges. Même leurs supporters devront apporter leur pierre à l’édifice. "Ce sont nos joueurs qui ont demandé le lancement d’une campagne pour recréer le lien avec leurs supporters. Ils nous ont dit avoir cruellement ressenti l’absence des supporters, après cette année quelque peu bizarre en raison de la crise sanitaire. Avec notre campagne #DEVILTIME, nous sommes prêts à rassembler à nouveau tous nos supporters pour former un seul bloc derrière nos Diables Rouges et en mettre plein la vue à nos adversaires et leurs partisans" explique Manu Leroy, Directeur Marketing & Communications de l’URBSFA

Dans la vidéo diffusée pour l'occasion, on peut voir Roberto Martinez tenir le rôle principal aux côtés de deux entraîneurs qui, comme lui, ont marqué l’histoire de notre football national de leur empreinte. Raymond Goethals et Guy Thys réapparaissent ainsi par la magie du spécialiste de l’hypertrucage ou du deepfake, Chris Umé.

"Nos supporters auront accès via l’appli RBFA à des contenus exclusifs et pourront suivre les Diables Rouges au plus près. Non seulement, ils pourront visionner le spot avec Roberto Martinez dans notre application, mais ils pourront également voir le making-of de cette vidéo deepfake, qui redonne vie à nos anciens entraîneurs fédéraux Raymond Goethals et Guy Thys. Nos supporters pourront également voir comment nous allons faire savoir au monde que 2021 est l’année des Diables, que c’est #DEVILTIME. Nous lançons ainsi dès à présent un appel aux supporters pour qu’ils mettent une ambiance de tous les diables avec #DEVILTIME au cours des prochaines semaines et des prochains mois via l’application sur leur smartphone" décrypte Manu Leroy de l’URBSFA

Pour conclure, l'URBSFA explique que le lancement de la campagne #DEVILTIME constitue le coup d’envoi d’une campagne gigantesque à l’approche de l’EURO. Au cours des prochaines semaines, les supporters pourront découvrir notamment une nouvelle chanson de l’EURO, les actions préparées dans le cadre des derniers matches avant le départ des Diables Rouges ainsi que de nombreuses autres initiatives qui coloreront le pays en rouge. Pour suivre tout cela au premier rang, vous recevrez en avant-première les dernières news via la toute nouvelle app RBFA. Vous y trouverez la vidéo unique, tout comme sur www.rbfa.be/fr/deviltime.