Alderweireld a été le plus menaçant. De Ketelaere a marqué des points.

Pour la première fois sous l'ère Roberto Martinez, les Diables ont perdu deux rencontres d'affilée. Pourtant, au vu des statistiques, ils n'ont pas démérité. Les Belges ont davantage eu la maîtrise du ballon (57% de possession) et peuvent se vanter d'avoir été plus précis dans leurs échanges (89% contre 87% pour la Squadra) tout en tentant près de 200 passes de plus que leurs adversaires (636 contre 419).

Au niveau des duels également, les Diables ont été bien plus solides que les troupes de Roberto Mancini : ils sont sortis vainqueurs de 56% des duels contre 42% pour l'Italie, qui a tout de même dominé le trafic aérien. Alors que les deux équipes ont tenté autant de dribbles, les hommes de Martinez affichent un taux de réussite près de deux fois plus important (73% contre 38%).

Reste que les Italiens se sont montrés plus efficaces et pragmatiques (...)