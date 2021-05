Ce lundi 24 mai, Ives Serneels a pu célébrer les dix ans de son premier match sur le banc des Red Flames. Pour ses débuts en tant que sélectionneur en 2011, celui qui avait été champion avec le Lierse en 1997 avait guidé les "Diablesses" (l’ancienne appellation de l’équipe nationale) vers une surprenante victoire face à la Corée du Nord (1-0). Avant ce succès, pourtant, l’équipe nationale n’avait plus disputé le moindre match en plus de dix mois et les structures mises en place étaient des plus précaires. "La Corée du Nord faisait partie du top 15 mondial et nous étions 35es au classement FIFA", dit Serneels.

Une décennie plus tard, alors que les qualifications pour la Coupe du monde 2023 débuteront en septembre, les Flames pointent à la 18e place du classement FIFA. Mais elles ont surtout assuré leur billet pour un deuxième grand tournoi : l’Euro 2022 (après celui de 2017). De quoi illustrer l’énorme progression effectuée sous l’impulsion de Serneels qui, pour l’occasion, se livre.

