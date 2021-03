La voix est apaisée. Les sourires sont francs. Et la confiance retrouvée se sent, même au travers d’un téléphone. Après une saison 2019-2020 compliquée, Isaac Mbenza a retrouvé ses sensations à Huddersfield, qu’il a rejoint en 2018. Dans la formation de Championship (D2 anglaise), où il ne pensait plus jamais mettre les pieds il y a encore quelques mois, l’ailier enchaîne les bonnes performances. Auteur de cinq buts et huit passes décisives depuis le début de la saison, l’ancien international belge U21 revit. Sur le flanc gauche comme sur le flanc droit, son jeu a gagné en variété et en maturité. Considéré comme le joueur clé de son équipe dans la lutte pour le maintien, il surfe sur une nouvelle vague. Avec soulagement.