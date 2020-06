Cinq capes en équipe nationale, tel est le palmarès de Diable Rouge du défenseur central limbourgeois Walter De Greef (63 ans). "Vu mes bons matchs en Coupe d’Europe avec Anderlecht, j’aurais pu revendiquer beaucoup plus de matchs sous le maillot des Diables", lance De Greef, qui nous invite dans son appartement à Hasselt. "Mais une blessure au genou m’a coûté le Mondial 82 et j’ai payé cash l’échec de la Belgique à l’Euro 84. Il fallait une victime et c’était moi."

(...)