Alex Teklak, l'un de nos consultants sur cet Euro, et Yves Taildeman, envoyé spécial à Saint-Pétersbourg, ont répondu à vos questions avant Finlande-Belgique, sur notre page Facebook. Les changements attendus dans le onze, la forme des uns et des autres, les choix de Martinez et la suite du tournoi ont notamment été évoqués.