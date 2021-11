Avec un bilan de 15 points sur 15, l'équipe du coach Jacky Mathijssen survole le groupe I de qualification. "Nous visons la qualification directe, ce serait fou de ne pas le faire maintenant", a répondu Mathijssen après la cinquième victoire consécutive de son équipe. "Tout le monde se rend compte que dans quatre jours (en Ecosse) un autre match très important suivra, peut-être déjà décisif, certainement pour la deuxième place. Mais bien sûr, nous voulons la première place."

Contre la Turquie, les Diablotins se sont imposés 2-0 après une bataille acharnée. "J'avais déjà indiqué avant le match que cela ne se ferait pas sans combat. Ce fut donc un peu comme prévu", a déclaré l'entraîneur en riant. "Nous avons joué contre une équipe qui a utilisé tous les moyens pour nous déstabiliser, ce qui est son droit. Nous l'avons contrée grâce à nos qualités footballistiques, mais nous avons également fait preuve d'une saine agressivité. Nous l'avons bien fait. Il y a eu quelques phases où nous avons pu en profiter au maximum. Ce n'était pas la première fois. Bien joué, oui."

Il reste à savoir si Mathijssen apportera des changements à son équipe mardi soir à Dundee. "Il y a toujours des dégâts à gauche et à droite après un match comme celui-là. Dans l'euphorie qui suit un tel match, on ne le ressent pas. Demain matin, ce sera une autre histoire. J'ai vu quelques gars qui m'ont fait penser : 'aïe'. Mais bon, c'est le travail du médecin."

Les neuf vainqueurs de groupe de qualification et le meilleur deuxième obtiendront leur billet pour la phase finale de la 24e édition de l'Euro 2023. Elle réunira seize équipes du 9 juin au 2 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie et servira aussi de tournoi qualificatif européen pour les JO 2024 de Paris. Les huit autres deuxièmes joueront un barrage (aller-retour) afin de connaître les quatre dernières équipes. Les deux pays hôtes sont directement qualifiés.