Le buteur Loïs Openda a inscrit le seul but du match à la 38e minute, après une belle action avec Arthur Theate.

Avec douze points sur douze à mi-chemin de la campagne de qualification, notre pays semble bien parti pour participer au championnat d'Europe. Le Danemark occupe la deuxième place avec six points et a joué un match de moins. La Turquie, le prochain adversaire, est troisième avec quatre points en trois matchs. "Nous avons fait un pas en avant, il faut maintenant le confirmer", a déclaré l'entraîneur Jacky Mathijssen à Proximus, détenteur des droits. "Dans un mois, nous affronterons la Turquie, un match d'un niveau de difficulté tout aussi élevé. Ils ont également gagné et y croient encore. Si nous nous débarrassons d'eux aussi, nous serons tout proches."