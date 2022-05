Le sélectionneur des Espoirs belges s'active en vue d'un rendez-vous pour lequel les Belges sont déjà qualifiés et qui se tiendra du 9 juin au 2 juillet en Roumanie et en Géorgie. Jacky Mathijssen voit de ses joueurs, Amadou Onana (Lille) et Lois Openda (Vitesse), rejoindre le noyau des Diables Rouges.

Johan Bakayoko, Zeno Debast, Anthony Descotte, Roméo Lavia, Luca Oyen et Ilias Sebaoui sont les six nouveaux venus dans son effectif.

La Belgique, invaincue, comptabilise 19 points sur 21 et est assuré aussi de terminer en tête de son groupe qualificatif. L'Écosse est 4e de la poule avec 5 points en six rencontres et une seule victoire.

La sélection de Jacky Mathijssen:

Gardiens (3): Maxime Delanghe (PSV/P-B), Senne Lammens (Club Bruges), Maarten Vandevoordt (Racing Genk)

Défenseurs (6): Ameen Al-Dakhil (Saint-Trond), Zeno Debast (Anderlecht), Koni De Winter (Juventus/Ita), Marco Kana (Anderlecht), Fedde Leysen (PSV/P-B), Ignace Van der Brempt (RB Salzbourg/Aut)

Milieux de terrain (8): Othmane Boussaid (FC Utrecht/P-B), Roméo Lavia (Manchester City/Ang), Eliot Matazo (Monaco/Fra), Matisse Samoise (La Gantoise), Ilias Sebaoui (Beerschot), Hugo Siquet (Fribourg/All), Aster Vranckx (Wolfsburg/All), Anass Zaroury (Charleroi)

Attaquants (6): Anouar Ait El Hadj (Anderlecht), Johan Bakayoko (PSV/P-B), Michel-Ange Balikwisha (Antwerp), Anthony Descotte (Charleroi), Luca Oyen (Racing Genk), Largie Ramazani (Almeria/Esp)