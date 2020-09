"Nous voulons suivre l'exemple des A", a expliqué Jacky Mathijssen mercredi à Tubize en dévoilant son effectif. "Gagner les matches importants et ne pas se rater contre des plus petites équipes. S'imposer face à l'Allemagne était convaincant dans la manière aussi, je souhaite voir confirmer tout cela. On a les qualités pour défendre notre place de leader. J'étais déjà convaincu que le groupe a des capacités de haut rendement. Contre le pays de Galles (qui avait battu la Belgique 1-0 en ouverture), je ne veux pas parler de revanche, il ne faut pas se précipiter. L'Allemagne est venue aussi pour une revanche chez nous, mais après 20 minutes, elle était réduite à 10", a ajouté le coach des Espoirs qui dirigeait son premier match contre les Allemands après avoir pris la succession de Johan Walem.

Particularité aussi, trois joueurs de son noyau seront avec les Diables Rouges pour le match de préparation contre la Côte d'Ivoire le 8 octobre avant de rejoindre les Espoirs pour le déplacement en Moldavie. Sebastiaan Bornauw, Alexis Saelemaekers et Zinho Vanheusden feront ainsi leur débuts chez les A tout comme d'ailleurs Joris Kayembe (Charleroi) et Dodi Lukebakio (Hertha Berlin), deux joueurs loués par Roberto Martinez.

"Dodi est très constant avec Hertha Berlin et on le suit de très près. Il avait déjà bien terminé la saison. C'est une opportunité pour lui de venir, et pour nous, l'occasion de voir son niveau de maturité", a justifié le sélectionneur espagnol des Diables Rouges. "Joris Kayembe dispose d'un profil qui n'est pas facile à trouver, un joueur gaucher à l'aile. Il est bon avec Charleroi, il est bon avec Jacky. Il performe très bien et m'avait déjà impressionné avec les Espoirs. Le style de Charleroi et son entraîneur le mettent en valeur."

Pour ponctuer leur campagne, les Espoirs belges se rendront en Bosnie-Herzégovine le 17 novembre. Ils comptent pour l'heure 10 points après cinq journées avec un point d'avance sur l'Allemagne. La Bosnie est 3e (9pts, avec un match de plus) devant la Moldavie (6 pts) et le pays de Galles (4 pts).

Les neuf vainqueurs de groupe et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour l'Euro qui se jouera du 24 au 31 mars 2021 en Hongrie et en Slovénie.