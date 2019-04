Suite à l'arrivée d'Alisson Becker cet été, le gardien belge n'a disputé que deux matches durant la saison. Une fois en FA Cup, où Liverpool s'est incliné 2 à 1 à Wolverhampton et une fois en EFL Cup, essuyant une nouvelle défaite 1-2 contre Chelsea.

Malgré ce faible temps de jeu, le second portier des Diables rouges garde la cote dans le vestiaire des Reds. James Milner s'est montré admiratif du professionnalisme de Mignolet: "Il a la meilleure attitude que j’ai jamais vue dans ma vie. Tous les jours, à l'entraînement, il se donne à fond et pousse Alisson Becker et tous les autres à s’améliorer. Personne ne parle de lui dans la presse parce qu’il n’est pas sur le terrain, mais il a été si important pour nous cette saison".

Au vu du mano a mano que se jouent Manchester City et Liverpool pour décrocher le titre de champion d'Angleterre, les Reds auront bien besoin d'un vestiaire soudé. James Milner abonde dans ce sens: "C’est exactement ce qu’il faut dans une équipe. Même quand tu ne joues pas autant que tu le voudrais, ton attitude dans les vestiaires est toujours positive".