Dante Vanzeir est le 44e joueur de l’histoire de l’Union saint-gilloise à être sélectionné pour les Diables rouges. Le 43e était Jan Verheyen, il y a 45 ans. Le tout alors que l’Union jouait en D3 à cette époque.

Mais la sélection de Vanzeir a aussi un goût particulier parce qu’il a un lien étroit avec Gert Verheyen, le fils de Jan. Et, autre coïncidence, Belgique - Estonie sera le premier match des Diables auquel Jan (77 ans) assistera depuis neuf ans. Voilà suffisamment de raisons pour aller rendre visite au chouchou de Raymond Goethals dans son appartement à Knokke. Et on tient à remercier son épouse, Lydie, pour ses interventions pertinentes.