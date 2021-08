Le Diable Rouge est remis d'une blessure musculaire contractée lors d'un précédent match européen contre le Spartak Moscou. Vertonghen, 34 ans,a manqué le match à domicile de Benfica contre le PSV (2-1) la semaine dernière. "Mais il est rétabli maintenant", a déclaré l'entraîneur Jorge Jesus. "Il n'a pas été capable de faire grand-chose. Mais le département médical l'a déclaré apte. Il était juste sur le terrain d'entraînement avec nous. Nous nous sommes entraînés tactiquement. Les joueurs doivent encore récupérer du week-end dernier".

Benfica s'envolera pour Eindhoven plus tard dans la journée de lundi. Le club a décidé de ne pas s'entraîner au stade Philips. "Nous savons ce que nous avons à faire", dit Jésus. "Ce sera un match aux grands intérêts sportifs et financiers. Nous jouons contre un très bon adversaire. En fait, le PSV et Benfica devraient tous deux participer à la phase de groupe de la Ligue des champions. Je l'ai déjà dit la semaine dernière. Un match nul est suffisant pour nous, mais nous allons chercher la victoire."