Jan Vertonghen devrait quitter Tottenham durant le mercato estival.

Arrivé en fin de contrat chez les Spurs, Superjan est en partance de la capitale londonienne. Le défenseur des Diables Rouges a répondu aux questions sur un éventuel transfert en Belgique, lui qui était intérrogé par Kat Kerkhofs, la compagne d'un certain Dries Mertens, sur VIER. Vertonghen a confié que c'était compliqué de choisir entre Bruges et Anderlecht.

"Si je vais à Bruges, Kompany va me tuer et si je vais à Anderlecht, c'est ma famille qui va me tuer. Le Beerschot? Je vais analyser tout cela", précise-t-il. Avant de conclure: "L'Ajax d'Amsterdam. ? C'est dans mes plans, en effet".