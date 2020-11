On l’avait laissé énervé face aux Suisses, il était bien plus détendu dimanche. "C’était une prestation d’adultes. On voit qu’on a beaucoup appris des défaites du passé. Tout n’a pas été parfait, surtout les vingt premières minutes de la seconde période, mais on a été sérieux. Je dois féliciter Dries, mon coiffeur, pour son joli but. Même si son métier principal reste de couper des cheveux, il a une jolie frappe. Par contre, il aurait pu mieux réussir l’arrière de mon crâne… Plus sérieusement, on doit tous rester concentré car les Danois viendront pour nous battre mercredi. On jouera aussi pour la victoire."