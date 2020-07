"Mon temps au club touche à sa fin", écrit Jan Vertonghen sur Twitter. "Un jour triste pour plusieurs raisons. Les amis que je me suis faits ici vont me manquer, tout comme le staff qui fait tourner ce club, le fait de jouer dans ce formidable nouveau stade et bien sûr, vous, les fans. Merci pour tout votre soutien durant toutes ces années. Vous avez été fantastiques. Nous avons de nombreux souvenirs incroyables mais pour maintenant, c'est un au revoir".

Arrivé en contrat fin juin, Jan Vertonghen avait accepté de prolonger son contrat jusqu'à la fin de la saison 2019/2020. Interrompue en mars en raison de la pandémie de coronavirus, la saison de Premier League avait repris en juin et s'est achevée dimanche. Les Spurs ont terminé à la 6e place, décrochant le dernier ticket européen.

Jan Vertonghen évoluait à Tottenham depuis 2012. Le recordman de sélections en équipe nationale avait auparavant fait partie de l'effectif de l'Ajax Amsterdam de 2006 à 2012, avec un prêt au RKC Waalwijk de 2006 à 2007.