Alors que son défenseur central Diego Carlos est parti à Aston Villa pour 30 millions d'euros et que Jules Koundé est très convoité, le FC Séville cherche du sang neuf. Monchi, le célèbre directeur sportif du club, aurait coché trois noms de défenseurs qui évoluent en Ligue 1, selon L'Equipe.Aux côtés de ceux de Duje Caleta-Car (Marseille) et Alexander Djiku (Strasbourg), on retrouve celui de Jason Denayer (Lyon). Le Diable, qui a quitté le rassemblement blessé , présente l'avantage d'être en fin de contrat et donc gratuit. Selon nos confrères, il est toutefois "gourmand d'un point de vue salarial, ce qui explique pourquoi il n'a jamais donné suite aux propositions de prolongation de contrat faites par Lyon."