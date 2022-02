Son contrat expire le 30 juin et les négociations pour une éventuelle prolongation ne sont pas vraiment en bonne voie. "La balle est dans son camp", a expliqué Jean-Michel Aulas, le président de l’Olympique lyonnais.

"Vincent Ponsot (NdlR : le directeur général du club) a trouvé les bases de discussions avec les agents, puis j’ai échangé avec Jason. Il ne dit pas non, il ne dit pas oui tout de suite, il veut finir sa rééducation. On a encore des chances de pouvoir le prolonger. Comme on est prévoyant, on a activé d’autres pistes."