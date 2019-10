Jason Denayer a pris une autre envergure dans le vestiaire de l'OL cette saison. Sylvinho l'avait même promu capitaine depuis son intronisation en juin dernier. Problème: l'entraîneur brésilien s'est fait débarquer il y a un peu plus d'une semaine.

Pour le remplacer, JM Aulas et Juninho ont choisi Rudi Garcia pour le remplacer. Un choix qui a amené des réactions contrastées dans la presse. Présent en conférence de presse, Jason Denayer est revenu sur les premiers pas de l'ancien coach de l'OM: " C'est important pour un coach d'avoir des entrevues individualisées avec les joueurs lorsqu'il débarque dans une nouvelle équipe. C'est ce que le coach a fait assez rapidement. C'est un jeu qui est un peu différent, plus offensif. Après, on a pas énormément travaillé dessus à cause des internationaux. Mais on peut clairement remarquer que c'est un style un peu plus offensif."

Rudi Garcia va-t-il réussir à redresser la barre? Le club lyonnais traîne actuellement à une dangereuse 14e place en championnat. Première réponse demain contre Dijon à 17h30.