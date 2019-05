Après une blessure à l'entraînement la semaine dernière, il s'avère en fait que le genou de Jason Denayer est complètement bloqué. Résultat: il doit se faire opérer du ménisque et sa saison est terminée. Il ne pourra donc pas être rappelé par Roberto Martinez en vue des rencontres à domicile face au Kazakhstan et l'Ecosse les 8 et 11 juin prochains.