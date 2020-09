A 48 heures du déplacement au Danemark, Jason Denayer s'est présenté en conférence de presse. "Quand on accomplit un parcours comme ça, on prend de la confiance. Beaucoup plus de personnes ont regardé ces rencontres. Je suis en forme, c'est le bon moment pour venir", a réagi le Lyonnais qui a une carte à jouer avec le départ à la retraite de Vincent Kompany.

"J'ai pris de l'expérience. J'ai grandi en tant que personne et comme joueur pour accumuler des rencontres. Maintenant, je dois jouer en équipe nationale tout d'abord pour prouver que je peux prendre sa relève. Je n'ai pas reçu de message de Vincent mais ça viendra surement."

Le défenseur central a également eu un mot pour les jeunes qui viennent d'arriver dans le groupe comme Doku ou Dimata. "Ils doivent profiter et surtout jouer avec leurs qualités." Quant au système des Diables, c'est le même que celui qu'il occupe chez les Rhodaniens. Un avantage pour lui en sélection ?

"Avec Lyon, on a joué aussi avec trois défenseurs centraux. J'ai basculé sur plusieurs positions donc ce n'est pas un problème pour moi. Le plus important, c'est de jouer. Je veux montrer mes qualités pour moi-même et montrer aux gens que certaines critiques n'avaient pas lieu d'être."

Denayer est clair, il est motivé pour jouer la Ligue des Nations. "Ca reste des matchs internationaux, c'est toujours intéressant de jouer avec l'équipe nationale."

Le Lyonnais a de bonnes chances d'être titularisé samedi au Danemark.