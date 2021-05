Beaucoup de supporters en rêvaient. D'autres l'espéraient. Le retour de Marouane Fellaini a déchaîné les passions. Mais Martinez a choisi la voix de la raison et a décidé de faire confiance au groupe qui s'est qualifié pour l'Euro. En conférence de presse, il avait déjà expliqué son choix: "C'est un joueur spécial mais trois ans loin de l'équipe nationale, ça fait beaucoup. Je préfère donner l'opportunité aux joueurs qui constituent le groupe depuis maintenant un moment. Marouane Fellaini a marqué l'histoire du football belge et nous n'oublierons pas ce qu'il a fait."

Invité chez VTM, le sélectionneur a encore fait une mise au point par rapport à Big Mo'. "Ce n'était vraiment pas une décision facile" concède-t-il. "Nous savons tous ce que Marouane Fellaini a apporté pour l'équipe nationale et nous lui en serons toujours reconnaissants. Quand vous regardez les prestations de l'équipe sur ces trois dernières années et que vous voyez que nous sommes n°1 mondial, c'est parce que les joueurs impliqués ont très bien fait les choses et ont beaucoup travaillé. C'est pourquoi je ne trouvais pas cela honnête de rappeler Marouane dans le groupe après trois ans".

La réaction énigmatique de Big'Mo

Sur les réseaux sociaux le joueur n'a pas tardé à réagir après cette non-convocation. Photo de lui cigare à la main, il y joint la légende énigmatique "As Within, so Without". Ce que l'on pourrait traduire par "Aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur". Adnan Januzaj également absent des 26 mais bien présent dans les réservistes a rapidement réagi. "C’est pour le boulot" écrit-il en rigolant.