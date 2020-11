Youri Tielemans: "C'était difficile, surtout en deuxième période. On a tué le match assez vite et ils ont beaucoup poussé par après. On était en contrôle en première période mais on a trop reculé en deuxième mi-temps. On gagne 2-0 face à une bonne équipe. On sait que Romelu est très important pour nous et qu'il se donne toujours à fond, il s'est battu comme un lion. On a besoin de cette mentalité. Ce sera un match difficile contre le Danemark mais avec une bonne mentalité on devra l'emporter. Physiquement, il faudra bien récupérer les deux prochains jours et être prêts mercredi."

Roberto Martinez: "L'Angleterre a une très bonne équipe donc on s'attendait à un match difficile. Je suis très content d'avoir gardé le zéro derrière face à cette formation. Les trente premières minutes étaient très bonnes avec des combinaisons et des opportunités. Nous nous sommes un peu déconcentrés après avoir marqué le 2-0. On a très bien compris ce qu'on devait faire, au niveau de la gestion. On doit faire avec (ndlR: les suspensions de Witsel et Meunier) mais ça fait partie des risques et de la vie d'un groupe durant un tournoi. J'ai un grand noyau, cela permet de donner des opportunités aux joueurs qui se sont montrés face à la Suisse. Mes joueurs savent ce qu'ils doivent faire. Le Danemark est une bonne équipe qui peut apporter du danger. Ce sera un bon match."