Monza, Bari, Trévise, Bologne, Torino et Catane. Ce ne sont pas les villes étapes du prochain Giro mais les clubs dans lesquels Jean-François Gillet (42 ans) a évolué, durant ses 16 saisons en Italie.

Pas moins de 546 matchs sur les pelouses transalpines, ça vous marque forcément un homme. Jeune retraité et désormais entraîneur des gardiens du Standard, l’ancien portier des Diables rouges est un interlocuteur de choix au moment d’évoquer la rencontre de mercredi. "Vous n’êtes pas le seul à me le dire. J’ai reçu énormément d’appels de la part d’Italie. J’ai répondu à quelques-uns de vos confrères qui me demandent comment battre la Belgique."