L'Euro et sa grosse prestation contre l'Italie l'ont confirmé: Jérémy Doku est l'un des plus grands espoirs au monde. Transféré en fin de mercato l'an dernier pour 26 millions d'euros à Rennes, l'ex-pépite du RSCA a connu une première année encourageante en Bretagne.

S'il pêche encore à la finition (2 buts et 3 passes décisives en 30 apparitions en Ligue 1), ses accélérations et ses dribbles ont créé beaucoup de différences lors de la saison écoulée. Surtout, l'ailier de 19 ans a beaucoup joué. Comme en témoigne le dernier rapport de l'observatoire du football CIES. Un classement des 100 joueurs de moins de 20 ans qui ont cumulé le plus d'expérience en 2021 a été publié ce lundi. Et le Diable est en bonne position car il figure dans le top 10.

Autre bonne surprise, deux joueurs de Pro League sont également dans ce classement. Il s'agit de Hugo Siquet et Maarten Vandevoordt.

Pour classer les différents joueurs, le CIES a pondéré le nombre de minutes jouées avec le niveau sportif des clubs employeurs et les compétitions qu'ils disputent. Ce qui signifie que des minutes disputées en Premier League ou en Liga valent plus que celles jouées dans des compétitions mineures. Voici pourquoi le supersonique ailier (8e - 2042 minutes) est en meilleure place que l'arrière droit du Standard (30e - 2083') et le jeune gardien de Genk (2250'). Deux nouvelles arrivées de notre championnat sont également présentes dans le top 100 avec le Chypriote Stelios Andreou, arrivé à Charleroi, et l’Anglais Taylor Harwood-Bellis, prêté par Manchester City à Anderlecht.

En tête de ce classement, on retrouve Pedri González. Le fils spirituel d'Iniesta a été très sollicité l'an dernier en disputant toutes les compétitions possibles avec le Barça ainsi que l'Euro et les JO avec sa sélection. Il est suivi par Mason Greenwood, l'attaquant de Manchester United (10 buts en 36 apparitions avec les Red Devils) et Ryan Gravenberch, l'athlétique milieu de l'Ajax Amsterdam.

Voici le Top 10:

© Football CIES

Voici le top 20 à 30: