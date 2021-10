"Revanche, cela ne veut rien dire."

Quand la plupart des médias français sont restés bloqués sur 2018, Jérôme Rothen reprend le concept de volée pour l’expédier très loin. Lui qui s’est imposé comme le nouveau consultant phare en France avec sa quotidienne sur RMC (voir par ailleurs) nous a reçu ce mardi pour parler de lui mais aussi de ce Belgique - France, "un match excitant parce qu’on se fait tellement ch… contre des nations pas très fortes et on ne fait que critiquer. Là, on analysera deux grandes équipes".

Et lui a accepté d’en dire un peu plus sur les Diables. Dans son style.

Jérôme, en ce moment, est-ce qu’il vaut mieux être à la place de Didier Deschamps ou de Roberto Martinez ?

"Didier a gagné la Coupe du monde et c’est difficile d’écarter certains joueurs avec qui tu as créé des liens à vie pour créer une autre dynamique et les remotiver. On l’a vu à l’Euro. Même s’il est attendu au tournant et qu’il n’arrive pas encore à faire gagner cette équipe, psychologiquement, c’est mieux d’être dans la peau de Martinez car il y a cette excitation de pouvoir amener cette équipe tout là-haut. Deschamps, s’il ne gagne pas la Coupe du monde, ce sera un échec. Et il partira."

Est-ce que vous comprenez que, vue de Belgique, cette demi-finale reste comme la plus grosse occasion manquée par cette génération dorée ?