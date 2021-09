Était-ce le retour des supporters belges ? Ou la volonté de venger le nul compliqué arraché à Prague en mars dernier ? À moins qu’ils ne veuillent juste valider au plus vite leur billet pour le Qatar ? Il fallait passer tout ça au shaker pour trouver l’origine de la belle prestation des Diables dimanche soir face aux Tchèques. Un délicieux cocktail à siroter en 90 minutes.

On pourrait commencer par le bilan comptable qui nous rapproche un peu plus de Mondial 2022 mais on préfère d’abord revenir sur le spectacle offert par un numéro au ranking Fifa digne de son rang. Les trois buts étaient tous magnifiques. Mieux, chaque goal était à chaque fois un peu plus beau que le précédent.