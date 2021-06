Pendant des années, Éric Gerets (67 ans) a été cité comme entraîneur rêvé des Diables rouges. Mais jamais, quand le poste était vacant, le Lion de Rekem n’était libre. Depuis fin 2019, son fils Johan (39 ans) est l’un des coachs du staff de Roberto Martinez, plus précisément le “Strength and Conditioning Coach”. “Papa m’a toujours dit que je n’étais pas assez bon pour jouer en D1 et il avait raison”, sourit l’ultra-sympathique Johan, dans la vie normale coach personnel dans le cabinet de Lieven Maesschalck. “Maintenant, je le charrie en disant que je vais dépasser son nombre de capes (86).” (...)