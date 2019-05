L'équipe nationale espoirs se retrouvera le 31 mai au Centre national de Tubize pour entamer la préparation en vue de l'Euro de football réservé aux joueurs de moins de 21 ans, organisé du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin.

Une première étape dans la préparation a été franchie mardi avec l'annonce par Johan Walem de sa présélection de 26 joueurs. "Je suis très content de commencer, c'est un moment que nous attendons depuis longtemps", a confié à BELGA le sélectionneur des espoirs.

Les Diablotins ont été versés dans le très difficile groupe A, où ils affronteront la Pologne le 16 juin, l'Espagne le 19 et l'Italie le 22, à chaque fois à Reggio Emilia. "Pour moi, il y a cinq favoris: la France, que nous affronterons en amical avant l'Euro, l'Italie, l'Espagne, Allemagne et l'Angleterre", a résumé Walem. "J'ai toujours dit à mes joueurs après la qualification qu'ils seront surpris par le niveau à l'Euro, qui sera très élevé. Quand tu vois les équipes qu'ont la France, l'Italie, l'Espagne... C'est différent qu'en qualification."

La Belgique sera donc contrainte à l'exploit pour se sortir de sa poule. "Le match contre la Pologne sera le plus important, et peut-être le plus difficile, car il s'agit du premier", a résumé Walem. "Si tu peux gagner le premier match, alors tout peut arriver. Si tu le perds, ça devient très difficile. Tu dois d'abord travailler le match contre la Pologne avant de penser à l'Italie et à l'Espagne. Je m'attends à ce que l'Italie se présente avec cinq joueurs qui font partie de l'équipe A, dont Nicolò Zaniolo (AS Roma, ndlr). Quand l'Italie joue à domicile, elle fait tout pour gagner..."

Douze équipes, réparties en trois groupes, disputeront l'Euro U21. Le premier de chaque groupe se qualifie pour les demi-finales, ainsi que le meilleur deuxième. L'Euro offre quatre tickets pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Si l'Angleterre - il n'y a pas d'équipe d'Angleterre aux JO - atteint les demi-finales, un match de barrage sera organisé entre les autres deuxièmes de groupe pour déterminer le dernier qualifié européen.

La Belgique jouera un amical en France le 3 juin. La sélection définitive de 23 joueurs sera dévoilée après ce match.