La dernière rencontre de groupes des Espoirs belges à l'Euro de football, samedi soir contre l'Italie, est de loin la plus spéciale pour l'entraîneur national Johan Walem.

Walem a joué pendant cinq saisons dans ce pays et a toujours conservé de bons contacts. Cependant, il se rend compte qu'il n'a pas à s'attendre à des cadeaux. "Contre l'Espagne, nous devions être au sommet pour marquer des points, contre l'Italie, nous devrons être encore plus performants", a souligné Walem.

"Ce sera une rencontre physiquement très difficile", a commencé Walem. "Les Italiens sont très forts individuellement et collectivement, et ils ont aussi une saine agressivité au sein de l'équipe. À l'avant, il y a beaucoup de vitesse avec des gars comme Kean et Chiesa. Surtout le dernier joueur qui m'a frappé, un vrai talent. Bref, cette équipe a tout ce qu'il faut pour aller loin. C'est ce qu'ils ont montré lors du match d'ouverture contre l'Espagne. Ils ont dominé leur adversaire physiquement. Cela prouve que nous avons affaire à des joueurs de haut niveau."

En raison de la victoire de la Pologne contre l'Italie (1-0) mercredi, les jeunes Diables conservent une chance de se qualifier pour un éventuel match de barrage, voire pour les demi-finales. "Mais cela n'a pas d'importance pour la préparation du match", poursuit Walem. "Nous suivons l'équipe italienne depuis des mois. Nous avons aussi très bien étudié leurs deux premiers matchs. Nous savons à quel point ils sont forts. Nous devrons être au sommet comme contre l'Espagne. Mais les garçons sont prêts. Ils veulent faire quelque chose dans ce dernier match. Je n'ai pas l'intention de changer toute l'équipe, mais je dois quand même voir si tout le monde est en pleine forme. Pour les garçons, ce sera une belle fin dans un stade comble. Personne n'a besoin d'être stressé. Nous sommes ambassadeurs belges et avons le plus beau travail au monde."

"La chose la plus importante que nous emporterons avec nous de ce tournoi, c'est l'expérience", a conclu Walem. "Bien sûr, ce n'est pas amusant de perdre, mais cela fait partie du processus d'une équipe espoirs. Nous jouons ici au plus haut niveau en Europe. Et cela sans quelques joueurs importants. Le football belge a encore besoin de se développer dans certains domaines, mais le bilan est finalement positif. Pour moi aussi, en tant qu'entraîneur, c'était une première expérience à ce niveau. J'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère l'avoir à nouveau samedi."