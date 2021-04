On ne sait pas encore si les Diables rouges vont gagner l'Euro. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les Diables seront supportés de partout en Belgique. Y compris par la Jupiler. Pour sa campagne "We’re All Red Inside", la célèbre marque de bière a décidé... de changer de couleur. Comme a expliqué la marque dans un communiqué: "Pendant deux mois, cette bière en édition limitée sera toute rouge, comme les Diables et l'ensemble du pays. L'emploi de techniques de brassage ultramodernes permet de ne changer que la couleur, mais pas le goût."

© BELGA



Le processus de brassage de la Jupiler Red est en tout point identique à celui d'une Jupiler ordinaire. La seule différence, c'est le colorant rouge ajouté par le brasseur dans la dernière phase de la production : "Nous utilisons de l'extrait clarifié de carotte noire, c'est un colorant parfaitement naturel, couleur Vivid Red. Comme il est totalement insipide, il ne change que l'apparence visuelle. Le goût, la fraîcheur et la qualité de la Jupiler Red demeurent identiques à ceux de la pils la plus connue des consommateurs belges", commente Ben Souffriau, spécialiste en innovation produits chez AB inBev.

Après le changement de nom en 2018 au profit de la bière "Belgium", Jupiler aura donc un autre aspect. Si l'Euro des Diables commence le samedi 12 juin contre la Russie, "l'édition spéciale Euro 2021 de la Jupiler Red sera distribuée dès le 17 mai..."

A noter qu'elle sera servie dans les cafés et qu'elle coûtera le même prix.