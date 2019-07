Le coach de Liverpool revient sur la métamorphose de son avant-centre.

Alors que sa carrière à Liverpool s’enlisait, Divock Origi s’est réveillé au meilleur des moments. En claquant un doublé lors de la remontada face au Barça, puis en marquant en finale de la Ligue des Champions contre Tottenham, l'attaquant belge a prouvé qu'il pouvait encore rendre quelques services à une équipe qui ne savait trop que faire de lui, au point de l'envoyer en prêt une saison à Wolfsburg en 2017/2018.

À tel point que le 10 juillet, le Diable signait une prolongation de contrat "sur le long terme", alors que son aventure à Anfield Road était censée se terminer un an plus tard. Le Diable a confirmé sa bonne forme en préparation, en scorant contre Tranmere Rovers, mais surtout le FC Séville et le Sporting Lisbonne.

Une transformation saluée dans le Liverpool Echo par Jürgen Klopp : "Divock a franchi un cap décisif dans les dernières semaines de la saison passée et il mérite cette prolongation", a expliqué le coach allemand. "Pas uniquement parce qu’il s’est entraîné, mais aussi parce que les blessures semblent l’avoir lâché. Depuis cette blessure subie en avril 2016 (sur un tacle assassin de Ramiro Funes Mori, NdlR), on avait eu droit qu’à des éclairs de ce qu’il sait faire. Mais là, on l’a vu : Divock est de retour. Le Divock Origi que le monde entier voulait."

Quand on pense que l'avant-centre de vingt-quatre ans était à deux doigts de rejoindre Wolverhampton en janvier 2018, avant qu'un "sentiment venu des tripes" ne le convainque de rester à Liverpool... "Je me suis posé et j'ai senti que je voulais continuer à aider l'équipe", a-t-il raconté dans les médias britanniques. "Je savais que ma chance viendrait si je continuais à me montrer à l'entraînement. Je sentais qu'on pouvait réaliser quelque chose de spécial." Par exemple remporter la Ligue des Champions, et à titre plus perso, devenir le héros de tout un club en fin de saison.

"Beaucoup de choses se sont passées cette année et c'est ça qui rend le football aussi beau", a-t-il poursuivi. "On peut voir que je suis concentré sur l'idée de bien jouer." Il le faudra pour battre Manchester City le 4 août prochain lors d'un Community Shield qui aura des airs de revanche pour les Reds.