Qatar Airways propose des formules complètes, les touristes pourront aussi dormir dans des bateaux de croisière.

Le défi principal pour le Qatar en termes d’organisation n’a pas été d’ériger des stades flambant neufs pour la prochaine Coupe du monde. Mais on ne reviendra pas sur les conditions de travail des ouvriers pour en arriver à un tel résultat… Pour ceux qui auront envie d’aller vivre cet événement planétaire au Qatar, le grand défi est surtout de trouver un logement sur place. Car l’offre est n’est pas très fournie malgré les investissements colossaux réalisés. Et s’il n’est pas possible de construire des hôtels à tous les coins de rue, les Qataris ont dû se montrer inventifs. Les organisateurs promettent ainsi des logements pour le plus grand nombre, mais aussi pour tous les budgets, de l’hôtel ou villa de luxe aux camps montés provisoirement dans le désert, en passant par des chambres disponibles dans des bateaux de croisière qui resteront à quai tout au long de la compétition, il y en a pour tous les goûts.