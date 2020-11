Si les Danois veulent disputer le Final Four de la Ligue des Nations, ils devront obligatoirement s'imposer ce mercredi face aux Diables. "Nous allons jouer pour la victoire et nous ferons tout notre possible pour accomplir cette mission", a expliqué Kasper Hjulmand.

Le sélectionneur est conscient de l'énorme défi qui se dresse face à ses hommes. "La Belgique est une équipe de qualité", a-t-il avoué. "Ils jouent ensemble depuis bien longtemps et c'est un grand test pour nous. Mais nous avons hâte de l'aborder."

"Affronter la Belgique est le plus grand challenge en Europe à l'heure actuelle", a poursuivi Hjulmand qui a également avoué avoir vu des opportunités à exploiter lors du match aller. "On verra demain, mais nous avons vu de nos propres yeux que la Belgique est une équipe qui a des qualités dans tous les secteurs de jeu. Il faudra faire attention aux coups de pied arrêtés et ne pas encaisser de but rapidement car il sera très difficile de passer cette défense à cinq par la suite. C'est une équipe complète, comparable à un club presque. Ils savent ce qu'ils font, mais lors du premier match j'ai vu des choses qu'on pourra mettre à profit."

De son côté, le gardien de Leicester Kasper Schmeichel est revenu sur les performances en club de son coéquipier Youri Tielemans. "Il a montré qu'il était un joueur du top", a expliqué le portier danois. "Quand il est venu en prêt de Monaco, il a fait un super travail ce qui a justifié son transfert record (NdlR : Tielemans a définitivement quitté le Rocher pour Leicester contre 45 millions € en 2019). Il prouve chaque semaine qu'il est un grand joueur, organisateur et leader. J'espère qu'il ne le montrera pas demain par contre."