Roberto Martinez a opéré plusieurs changements dans son onze de base qui voit les Diables Rouges affronter le Kazakhstan à partir de 15 heures à Nur-Sultan en qualifications pour l'Euro 2020 de football pour lequel la Belgique est déjà qualifiée.

Ainsi Thomas Meunier, Axel Witsel, Dennis Praet, Thorgan Hazard et Michy Batshuayi sont titularisés.

Titulaires contre Saint-Marin jeudi, Hans Vanaken, Nacer Chadli et Timothy Castagne sont sur le banc.

Thibaut Courtois, entre les perches, aura devant lui Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen. Au milieu, Axel Witsel et Dennis Praet sont positionnés plus au centre avec Thomas Meunier et Thorgan Hazard sur les côtés. Dries Mertens et Eden Hazard, capitaine, seront en soutien d'attaque de Michy Batshuayi.

Les troupes de Roberto Martinez sont déjà assurées de visiter l'Europe lors de la phase finale, organisée dans douze pays, depuis leur large succès (9-0) face à Saint-Marin jeudi. Le match au Kazakhstan n'en est pas pour autant dénué d'enjeu. Les Belges veulent figurer parmi les six têtes de série du tournoi. Et pour cela, le moyen le plus sûr est de réaliser un historique 30 sur 30 en qualification.

Deux titulaires habituels n'ont pas fait le (long) déplacement en terre kazakhe: Romelu Lukaku, rentré à l'Inter pour se soigner, et Youri Tielemans, devenu papa pour la deuxième fois. Leander Dendoncker, déjà absent contre Saint-Marin pour des problèmes d'estomac, est également indisponible.

La Belgique est en tête du groupe I avec 21 points devant la Russie (18). Les Russes n'auront besoin que d'un partage à Chypre (10 points) pour s'assurer également de leur qualification.

Belges et Russes s'affronteront ensuite le 16 novembre dans la 'finale' du groupe. Eden Hazard & co comptent bien se rendre à Saint-Pétersbourg avec un avantage d'au moins trois points.

La rencontre sera arbitrée par le Lituanien Gediminas Mazeika.

Suivez le match en direct commenté: