Buteur et étincelant, Kevin De Bruyne a aidé les Citizens à garder la main sur le titre.

On s’attendait à un choc de très haut niveau. On n’a pas été déçu. Des éclairs de génie, des superbes buts, une intensité dingue, des duels musclés, des arrêts grandioses et des interventions défensives parfaites. Mais aucun vainqueur, malgré l’abnégation de Kevin De Bruyne qui, en plus d’avoir ouvert le score (5e), n’a cessé de servir des caviars pour ses coéquipiers.

"C’était un grand match", résume le Diable rouge. "C’est ainsi que nous devons jouer le reste de la saison. Pour être honnête, je pense que la façon dont nous avons joué était très bonne et nous aurions peut-être dû marquer plus. Nous avons créé assez d’occasions pour gagner le match."